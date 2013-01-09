مجموعة شبابية تطلق النداءات لمساعدة أهالي الأغوار

أطلق مجموعة من الشبان نداءات للمواطنين والمؤسسات الأهلية والخاصة لمساعدة أهالي الأغوار الشمالية والتي تضررت خيامها بسبب الأحوال الجوية العاصفة.

وكانت مئات العائلات البدوية في مضارب المالح بالأغوار فقدت خيامها، وبقيت بلا أيه وسائل التدفئة وكذلك المواد الغذائية الأساسية، وخاصة الخبز.

و جاء في الدعوة "انطلاقا من المسؤولية الوطنية والاجتماعية تجاه أهلنا في الأغوار فأننا نناشدكم ونستصرخ ضمائركم الحية في مد يد العون إلى أبناء شعبنا في الأغوار حيث أن هناك جزء من أهلنا يلتحفون العراء جراء طردهم من مساكنهم على يد قوات الاحتلال الغاشم لذا نهيب بكم أبناء شعبنا بتقديم المساعدة حسب إمكانياتكم المتواضعة في توفير مقومات الحياة البسيطة من مواد غذائية وخيام وألبسة شتوية للأطفال وبطانيات تقيهم برد الشتاء وظلم الاحتلال".