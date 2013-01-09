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مدير الإستخبارات المصري يبحث ومشعل جهود إتمام المصالحة الفلسطينية

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 08:31 - 09 يناير 2013
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حث مدير جهاز الاستخبارات العامة المصري اللواء رأفت شحاتة ليل أمس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، جهود إنجاز المصالحة الفلسطينية الشاملة.

وقال مدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة إبراهيم الدراوي في تصريح صحافي: "إن الجانبين ناقشا مجمل الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وآفاق التحرك نحو إنجاز المصالحة الشاملة بين جميع الفصائل الفلسطينية".

وكان مشعل وصل إلى القاهرة مساء أمس، في زيارة تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها القادة المصريين والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن للبحث بإتمام المصالحة الفلسطينية التي تقوم مصر برعايتها من خلال جهاز الاستخبارات العامة.

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