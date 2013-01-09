رئيس مجلس المستوطنات يستقيل ويعلن تأييده لنتنياهو

أعلن رئيس مجلس المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة، داني ديان، استقالته الليلة، من منصبه وتأييده لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مواجهة حزب "البيت اليهودي"، معتبراً أن هناك حاجة لضمان إعادة انتخاب نتنياهو لصالح المشروع الاستيطاني في الأراضي المحتلة.

وقال موقع "معاريف" إن ديان أرسل استقالته لأعضاء مجلس المستوطنات عبر رسالة نصية في الهاتف، حيث أبلغهم بأنه يعتزم العمل لصالح نتنياهو وتحالف "الليكود بيتينو".

وأشار الموقع إلى أن ديان الذي يشغل هذا المنصب منذ خمس سنوات، كان مسؤولا مباشرا عن زعيم حزب "البيت اليهودي" ، نفتالي بنيت الذي عمل مديراً عاماً لمجلس المستوطنات، وأن العلاقة بين الاثنين شابها توتر كبير. واعتبر الموقع أن انضمام ديان لتحالف "الليكود بيتينو" شكل ضربة كبيرة لحزب "البيت اليهودي".

وقال ديان في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية صباح اليوم، إن ما دفعه لهذه الخطوة هو السياسة التي تتبعها أحزاب اليمين الصغيرة وتطرفها في تصوير نتنياهو وكأنه شارون جديد سيقوم بإزالة مستوطنات في الضفة الغربية.

واعتبر ديان في حديثه الإذاعي أنه يرى ضرورة ملحة لأن يحصد الليكود أكبر عدد ممكن من المقاعد في الكنيست.

وأضاف أنه يفترض في الانتخاب انتخاب رئيس حكومة، وبالتالي وفي ظل الوضع الراهن فإن هناك احتمالاً بأن يخسر نتنياهو رئاسة الحكومة في ظل مساعي "اليسار" لتشكيل حزب موحد من جهة، والهجمات المتكررة من قبل اليمين الإسرائيلي ضد نتنياهو، وبالتالي فإنه يعتقد بضرورة دعم نتنياهو لضمان بقائه في الحكومة.