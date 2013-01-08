قوة السيول تهدم أكثر من 200 متر من جدار الضم العنصري قرب طولكرم

اشتدت العاصفة الجوية التي تسود فلسطين منذ أربعة أيام، بشكل عنيف في ساعات المساء الأخيرة، حيث تم إصابة أكثر من 500 مواطن، وغرق أكثر من 400 منزل بالسيول الجارية، في محافظات الضفة الغربية.

وقال تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالدفاع المدني، إن عدد الإصابات جراء اشتداد المنخفض الجوي في محافظات الضفة الغربية في الساعات الأخيرة بلغ 500 مواطن، إضافة لغمر 400 منزل بمياه السيول التي تشكلت بفعل الأمطار الغزيرة.

وأضاف التقرير أنه جرى إنقاذ أكثر من 300 مواطن بمحافظة طولكرم، وتم تسجيل أكثر من 120 إصابة في جنين، وغرق 130 منزلا، وإنقاذ 6 أطفال في منطقة جبع وعنزة.

وأوضح أنه تم إخلاء 23 مواطنا، و50 منزلا من السكان في محافظة طوباس جراء الفيضانات والسيول، مشيرا إلى أن عدد المصابين في محافظة سلفيت وقلقيلية بلغ 40، إضافة إلى إخلاء أكثر من 100 منزل، وفي رام الله وأريحا تم إنقاذ أكثر من 30 مواطنا، إضافة إلى إخلاء 20 منزلا.

وأهابت مديرية الدفاع المدني، بالمواطنين في المحافظات الشمالية، بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والتزام منازلهم، وعدم التحرك بمركباتهم على الشوارع، تجنبا للغرق والانجراف في السيول التي تسببت بها الأمطار الغزيرة.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في المديرية النقيب لؤي بني عودة إن مياه الأمطار الغزيرة تسببت بإغلاق عدد من الشوارع والطرق الرئيسة والفرعية المؤدية إلى مدينتي جنين وطولكرم وتربطهما في البلدات والقرى المجاورة لهما.

وأشار إلى أن مياه الأمطار تسببت بإغلاق شارع واد برقين في جنين، وشارع نابلس وسط مدينة جنين، ومنطقة برقة وبيت مرين، وشوارع الزبابدة وقباطية وصانور والجديدة وسيريس بشكل كامل.

ولفت إلى أن مياه الأمطار الغزيرة والسيول تسببت بإغلاق معظم مداخل مدينة طولكرم وخاصة الشارع الرئيس ومنطقة الشعراوية في عتيل بشكل كامل.

وقال مدير الدفاع المدني في جنين المقدم سامي حمدان إن طواقم الدفاع المدني أنقذت عشرات المواطنين الذين جرفتهم السيول، إضافة لإخلاء عشرات آخرين من منازلهم التي غرقت بالمياه في جنين وقراها وبلداتها.

وأضاف أن الأحوال الجوية ألحقت خسائر مادية كبيرة في قرية برطعة الواقعة خلف الجدار، كما جرى إنقاذ حياة رئيس المجلس القروي غسان قبها، والمواطن ضرار قبها اللذين جرفتهما المياه.

وأشار حمدان إلى أن المناطق التي غرقت بالكامل بالمياه هي: وسط مدينة جنين، وقرى وبلدات: اليامون وجبع، وميثلون، والجديدة، وسيريس، وقباطية.

وتابع أنه تم إغلاق وعزل قرى وبلدات: السيلة الحارثية، وتعنك، وعانين، وواد برقين، والمنطقة الصناعية عرانة، وبلدة قباطية، من كافة الجوانب، كما أن منطقة صانور غرقت بالكامل جراء تدفق المياه.

وأوضح أن المناطق خطرة وصعبة التنقل، محذرا المواطنين من التحرك في شارع نابلس – جنات، مشيرا على أنه جرى إخلاء سكان منزل يبلغ عدد ساكنيه خمسة أشخاص، وشمعه بلاصق يحذر المواطنين من الاقتراب منه.

وأعلنت بلدية يعبد جنوب غرب جنين، عن غرق منزلين بمياه الأمطار وهدم جدران استنادية.

وقال رئيس بلدية يعبد سامر أبو بكر ، إن الأحوال الجوية العاصفة أدت إلى غرق منزلين يعودان للمواطنين عثمان إنفيعات، وفتحي بدارنة، في حين قدمت طواقم البلدية ومتطوعي الدفاع المدني العون والمساعدة للمواطنين، وقدمت البلدية مساعدات ومواد تموينية لعائلة إنفيعات.

وأضاف أن الأجواء العاصفة أدت إلى هدم عدة جدران استنادية، وخلفت خسائر مادية بالنية التحتية وشبكات الكهرباء، مناشدا المواطنين عدم الخروج من منازلهم في ظل هذه الأجواء.

وناشد مسير أعمال شؤون محافظة طولكرم جمال سعيد، ورئيس البلدية إياد الجلاد، وقائد المنطقة العميد إبراهيم حنيحن، المواطنين الذين يملكون مركبات ومعدات ثقيلة التوجه إلى الطرقات والشوارع التي غمرتها المياه لمساندة طواقم الدفاع المدني في مساعدة الأهالي.

وقالت مراسلتنا إن شارع نابلس، المدخل الشرقي للمحافظة مغلق بالكامل نتيجة مياه الأمطار، وكذلك شارع فرعون جنوب طولكرم، ومفترق شويكة المدخل الشمالي للمحافظة.

وأضافت أن مئات العمال عالقين بين معبر الطيبة وبين مدينة طولكرم بسبب مياه الأمطار، ويناشدون الجهات المختصة مساعدتهم في الخروج من تلك المنطقة.

وفي السياق ذاته، دعا مدير الدفاع المدني في نابلس كريم عميرة، في حديث لمراسلنا، المواطنين إلى عدم سلوك شارع بيت ايبا، كونه لا يصلح لمرور المركبات، وسلوك طريق بيت وزن - قوصين.

كما أهاب عميرة بالمواطنين الى عدم سلوك شارع الباذان تجنبا لحدوث انهيارات في مقاطع من الشارع جراء الطبيعة الجغرافية، وسلوك شارع عصيرة الشمالية عوضا عنه، الذي تعمل طواقم الدفاع المدني على فتحه حاليا.

وناشدت طواقم الدفاع المدني وإطفائية نابلس، المواطنين عدم استخدام المصاعد بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وعدم استخدام المركبات إلا في حال الضرورة القصوى، وضرورة الانتباه للأطفال ومنعهم من الخروج لوحدهم.

وفي قرية كفر قدوم بمحافظة قلقيلية، جرفت السيول الجسر الذي يشكل المدخل الوحيد للقرية من الجهة الجنوبية، عازلة بذلك القرية عن العالم الخارجي.

ويذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق المدخل الشرقي للقرية منذ أكثر من 10 سنوات.

وأوضح مراسلنا أن تدفق المياه وتشكل السيول تسبب بإغلاق طريق رام الله نابلس، بمحاذاة مدخل قرية اللبن الشرقية.

وقال شهود عيان لمراسلنا، إن المياه داهمت منزل المواطن يوسف دراغمة، بالقرب من مدخل قرية اللبن الشرقية، وإن طواقم الدفاع المدني أخلت البيت من ساكنيه، كما هدم سور مدرسة بنات اللبن الشرقية.

وفي قرية مردا بمحافظة سلفيت، غمرت مياه الأمطار منزل المواطن عصام سليمان، ملحقة أضرار جسيمة بمحتوياته.

وقال شهود عيان إن مياه الأمطار داهمت الطابق الأول من منزل المواطن سليمان وغمرته بشكل كامل، وأن أهالي القرية هبوا لمساعدة العائلة وإخراجها من المنزل، مستعينين بالآليات الثقيلة التي عملت على شق قنوات لتصريف المياه.