الهلال الأحمر في الضفة يعلن حالة الطوارئ القصوى



أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم، حالة الطوارئ القصوى بسبب ما تتعرض له البلاد من الأحوال الجوية السائدة، والتي أدت إلى انهيارات في شبكة الطرق في عدة مناطق، وفيضانات منعت القدرة على التواصل.



يذكر أنه ومنذ بداية المنخفض الجوي حتى هذه اللحظة قام الفريق الوطني للاستجابة للكوارث التابع للجمعية وطواقم الإسعاف والطوارئ بتقييم شامل للمناطق التي تعرضت للأضرار نتيجة الأحوال الجوية في مناطق عديدة منها مسافر بني نعيم ومسافر يطا في محافظة الخليل، وجبع وبيرنبالا وبيت اكسا والنبي صمويل والجيب في محافظة القدس، وجفنا وابو قش في محافظة رام الله والبيره، وطوباس في شمال الضفة الفلسطينية، والمنطقة الوسطى والشمال في قطاع غزة وقامت بتقديم مواد إغاثة ل 126 أسرة وشملت توزيع الشوادر والأغطية والفرشات.

ولا زالت طواقم الفريق الوطني وطواقم الإسعاف في الميدان تقوم بأعمال الإغاثة والطوارئ.