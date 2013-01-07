الحاخام عفوديا: سنرحل من « إسرائيل » إذا الزمنا بالخدمة العسكرية

هدّد الزعيم الروحي لحزب "شاس" اليهودي الحاخام عوفاديا يوسف، أنه في حال إلزام الشبان اليهود المتشددين دينياً "الحريديم" بالخدمة العسكرية فإنهم سيهاجرون من "إسرائيل".

ونقلت صحيفة "معاريف" اليوم الاثنين، عن الحاخام يوسف قوله في درس ديني يوم الجمعة الماضي إنه "سنضطر، أن نغادر أرض إسرائيل والسفر إلى خارج البلاد من أجل أن يتحرر أبناء الييشيفوت، أي المعاهد الدينية اليهودية".



وأردف قائلاً "لذلك، الآن هو الوقت المناسب لكي يفتح كل واحد قلبه ويذهب للتصويت لصالح الأحزاب الحريدية".

وأضاف "نحن محاطون بالكارهين والأعداء وبهؤلاء الأشرارـ كارهي التوراة، وهم غير مهتمين ويريدون أن يفرضوا علينا ضربات شديدة وسيئة ونحن نواجه مصيبة كبيرة".



وتابع يوسف "كيف سيكونون تلاميذ حكماء إذا تم تجنيدهم للجيش، ومن يمكنه تحمل أمر كهذا، بأن يجندوا، وأنا لا أستطيع النوم جرّاء ذلك، ولابد من إلغاء تجنيد المتشددين".