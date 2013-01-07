بعد انتشارها بالضفة المحتلة .. الصحة بغزة: 4 إصابات بإنفلونزا « الخنازير »

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الفلسطينية بغزة اليوم الاثنين، إصابة أربعة مواطنين بالقطاع بإنفلونزا الخنازير (H1N1).

وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة بالحكومة الفلسطينية بغزة د. أشرف القدرة أن الإصابات وقعت بمن يصنفون طبياً بالمناعة المنخفضة كالأطفال "الخدج" والنساء الحوامل والمسنين، وأصحاب الإمراض المزمنة (كالسرطان والإيدز والكلى والكبد والقلب).

وقال القدرة في تصريح لــ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :"تمت معرفة الإصابات عن طريق فحوض مخبريه للحالات التي وجدت، لكن الصحة بغزة تعاملت مع هذه الحالات وتم شفائها من المرض".

وأضاف :"المرض من الأمراض المتوطنة بأراضي السلطة الفلسطينية (الضفة وغزة) كالعديد من دول العالم وأصبح موسمياً ودرجة خطورته أصبحت ضئيلة بما كانت عليه درجة الخطورة بالأعوام السابقة".

وناشد القدرة المواطنين بقطاع غزة إلى عدم الخوف من الأخبار التي تفيد بوجود إصابات بالمرض، مطالباً إياهم باتخاذ الإجراءات الوقائية من المرض كأي نوع من أنواع الفلونزا العادية والموسمية.

وأشار أن وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض تتعامل مع المرض والعدوى وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

ولفت القدرة أن وزارة الصحة بغزة تتواصل مع نظيرتها بالضفة المحتلة بهذا الملف من الناحية الفنية.

وكانت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية برام الله، قد أعلنت مؤخراً أن عدد الوفيات بأنفلونزا الخنازير "H1N1" ارتفع إلى 12 حالة وفاة، بوفاة طفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر من محافظة نابلس، فيما ارتفع عدد الإصابات المثبتة إلى 352 إصابة حتى الآن.