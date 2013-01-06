اعلان حالة الطوارئ في الخليل استعداداً للمنخفض الجوي

أعلن محافظ الخليل كامل حميد، اليوم الاحد، رفع حالة الطوارئ في كافة مؤسسات المحافظة، استعداداً لمواجهة المنخفض الجوي، الذي توقعت الارصاد الجوية ان يصاحبه تساقط للثلوج فوق المرتفعات الجبلية خلال الأيام القادمة.



وقال حميد أن المحافظة بحثت كافة الاستعدادات والتجهيزات للحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت، وكيفية التدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ، حيث تم التأكيد على جاهزية المؤسسات ذات العلاقة، من خلال غرف طوارئ تعمل على مدار الساعة في كل مؤسسة.



ودعا حميد المواطنين لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والتعامل مع المدفأة بأمان، ومراعاة شروط السلامة العامة.



كما حذر السائقين من خطر الانزلاق على الطرقات، مشدداً على ضرورة الالتزام بحدود السرعة المسموحة، وإنارة الأضواء ليلا ونهارا، وإعطاء الأولوية لعابري الطريق.