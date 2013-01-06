خلال الشهر الجاري.. هنية يقوم بجولة خارجية لعدة دول عربية

قال مستشار رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية بغزة، عصام الدعاليس، اليوم الـحد، إن رئيس الوزراء اسماعيل هنية، ينوي القيام بجولة خارجية لعدة دول عربية خلال الشهر الجاري.

وأشار الدعاليس في تصريحات صحفية، إلى أن "الزيارة ستكون تقديراً لجهود تلك الدول في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وخاصةً دعمها الدبلوماسي خلال حرب غزة الأخيرة".

وكان هنية قد أعلن سابقاً، عن نيته زيارة قطر وعدد من الدول العربية تقديراً لجهودها الأخيرة بدعم أهالي قطاع غزة خلال حرب الأيام الثماني، مشيراً في حينها إلى أنه سيطلب من قطر رفع موازنتها لدعم اعادة مشاريع اعمار القطاع التي كانت اعلنت عنها قطر في ايلول من العام الماضي.

وكان هنية قام بعدد من الجولات لدولٍ عربية وخليجية من بينها مصر وتونس وقطر والبحرين، بالإضافة إلى تركيا.