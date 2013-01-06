ولادة ماعز بستة أرجل ولسانين فى الأردن

شهدت محافظة الطفيلة الأردنية (180 كم جنوب عمان) حالة نادرة بولادة ماعز بستة أرجل وفكين اثنين ولسانين هى الحالة الأولى من نوعها بالمملكة.

ونقلت صحيفة (الرأى) الأردنية فى عددها الصادر اليوم الجمعة، عن صاحب الماعز المواطن الأردنى جميل الحجاج، أنه فوجئ بولادة ماعز بستة أرجل فى مزرعته، واستدعى الطبيب البيطرى ليعاين الحالة الفريدة، بعد سنوات عديدة قضاها فى تربية المواشى.

وأضاف الحجاج "إن قدرة الله سبحانه وتعالى فوق كل شىء"، وأبدى استعداده لاستقبال المهتمين والدارسين وأصحاب الاختصاص للاطلاع عن كثب وإجراء البحوث العلمية لمعرفة الحيثيات التى رافقت ولادتها والتغيرات الجينية.

ومن جانبه، أكد مصدر بمديرية زراعة الطفيلة أنها الحالة الأولى بالأردن، وأن التشوهات الخلقية عادة ما تحدث كولادة ماعز بستة قرون فى أجزاء متفرقة من جسمها ويعود السبب للجينات.