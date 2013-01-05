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قلقيلية: « الوقائي » يعتقل كادراً في الجهاد وشقيقه بعد تنكيله بهما ووالدتهما

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 13:44 - 05 يناير 2013
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تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة، حملات اعتقالها واستدعاءاتها لكوادر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ولاسيما الأسرى المحررين منهم.

وذكر مصدر مسؤول في الحركة، أن قوةً من جهاز الأمن الوقائي اعتقلت الليلة الماضية، المجاهد محمد الأقرع وشقيقه بعد اقتحام منزل العائلة في قلقيلية.

وبحسب المصدر فإن عناصر من القوة الأمنية المقتحمة للمنزل، نكلّت بالشقيقين الأقرع ووالدتهما قبل أن تعتقلهما.

وكان رئيس جهاز "الشاباك" يورام كوهين، قد صرح مؤخراً بأن "رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يسيطر على قوات الأمن في الضفة الغربية، والذين يقومون بالتعاون الجيد معنا على الصعيد الأمني والسياسي من أجل حماية الشعب اليهودي في "إسرائيل".

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