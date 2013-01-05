وسط تحذيرات..منخفض« إندور » التركي العميق لم تشهده فلسطين من قبل يبدأ اليوم

يتوقع موقع طقس فلسطين أن تتأثر فلسطين خلال الأيام القادمة بأجواء شتوية لم تشهدها فلسطين وأكنافها منذ سنوات عدة بحول الله تعالى.

السبت: يتوقع طقس فلسطين أن تتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة مرافقة لمنخفض جوي" إندور" يتمركز سطحياً خلال ساعات الصباح جنوب تركيا، ويطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً وبارداً وينتشر تساقط الامطار ليشمل المنطقة الممتدة من شمال البلاد وحتى شمال النقب، وتتحول الأجواء لتصبح باردة وغائمة وماطرة على فترات فوق المناطق المذكورة وتكون الامطار مصحوبة بالعواصف الرعدية احياناً وقد تكون الامطار غزيرة ومصحوبة بتساقط زخات البرد في بعض المناطق، ويحتمل تساقط زخات خفيفة من الامطار وسط النقب، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية احياناً معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية في بعض الفترات.

الاحد: تتأثر البلاد تدريجياً بمنخفض جوي عميق يتمركز سطحياً خلال ساعات الصباح بمشيئة الله تعالى جنوب غرب تركيا ويكون الطقس غائماً وبارداً بوجه عام مع تساقط الامطار على المناطق الشمالية وربما أمطار متفرقة على بعض المناطق الوسطى من البلاد خاصة خلال ساعات الصباح لتتوقف تدريجياً على معظم المناطق وتنحسر الى أقصى الشمال وتشمل أجزاء من الجليل والساحل الشمالي لاحقا.

ويتوقع موقع طقس فلسطين أن تسود تدريجياً بمشيئة المولى أجواء عاصفة بحيث تهب رياح جنوبية غربية قوية السرعة مع تحرك المنخفض الجوي شرقاً وتتحول الأجواء لتصبح مغبرة في العديد من المناطق خاصة الجنوبية، وخلال ساعات المساء يقترب المنخفض الجوي من جزيرة قبرص وتشتد سرعة الرياح بشكل أكبر، وتصبح ذات هبات شديدة وعنيفة احياناً، وتسود اجواء عاصفة في معظم المناطق في البلاد . ومع ساعات الليل المتأخرة وساعات منتصف الليل يتوقع طقس فلسطين أن يتحرك المنخفض الجوي فوق جزيرة قبرص، وتبدأ الامطار بالإنتشار من جديد وتشمل مع ساعات فجر وصباح يوم الاثنين بمشيئة الله معظم أرجاء البلاد بما في ذلك أجزاء واسعة من صحراء النقب وتتحول الأجواء إلى عاصفة وماطرة بغزارة.

الاثنين: تبقى البلاد تحت تأثير الكتلة الهوائية القطبية المنشأ والباردة جداً المرافقة للمنخفض الجوي العميق جداً الذي يتوقع طقس فلسطين أن يتمركز سطحياً خلال ساعات الصباح والظهيرة شمال غرب سوريا، ويطرأ إنخفاض على درجات الحرارة ويكون الطقس غائماً وبارداً وماطرا وعاصفاً في معظم أرجاء البلاد، وتكون الامطار غزيرة احياناً ومصحوبة بالعواصف الرعدية، وتساقط البرد الذي قد يتراكم فوق بعض المناطق وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية قوية وعنيفة ، كما يحتمل تساقط الثلوج على قمم بعض المرتفعات الجبلية العالية في الجليل والجولان شمال البلاد ، وتضرب جبل الشيخ عاصفة ثلجية قوية .

وفي يوم الثلاثاء يستمر الطقس بارداً وغائماً وماطراً في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى من البلاد وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية جداً احياناً .

ما بعد ذلك: هناك إحتمال كبير لتأثر البلاد بكتلة هوائية جديدة قطبية المنشأ مرافقة لمنخفض جوي سيتمركز سطحياً خلال ساعات ما بعد ظهر يوم الثلاثاء غرب سوريا بحيث يشتد هطول الامطار تدريجياً ويشمل معظم أرجاء البلاد مساء الثلاثاء ويوم الاربعاء، وفي حال ثبات الخرائط الجوية فسيرافق تأثر البلاد بهذا المنخفض الجوي تساقط الثلوج فوق المناطق الجبلية بمشيئة الله.

وينوه موقع طقس فلسطين إلى ان هذا الاحتمال لا زال قيد الدراسة والتحليل وقد تطرأ بعض التغييرات التي تتعلق بتساقط الثلوج على المناطق الجبلية ، لذلك يطلب الموقع من المتابعين الكرام متابعة تحديثات الموقع أولا بأول للتأكد من تأثر البلاد بهذه الأحوال الجوية الاستثنائية .

وفيما يلي إحتمالية هطول الثلوج حسب الارتفاع للأيام القادمة، علماً أن هذا الجدول يتم تحديثه عند أي تغييرات على الخرائط الجوية التي يحللها كادر التنبؤات الجوية في الموقع