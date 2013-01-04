أبو زهري : نأمل خطوات مقابلة بالضفة بالحريات العامة

أكد الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سامي أبو زهري إن حركته تأمل في أن يكون هنالك خطوات مقابلة في الضفة الغربية المحتلة في مجال الحريات العامة وخلق مناخات ايجابية.



وثمن أبو زهري في تصريح وصل مراسلنا نسخة منه اليوم الجمعة دور الحكومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية في غزة على جهودهم الكبيرة التي بذلت من أجل إنجاح مهرجان فتح في القطاع.

وأشار إلى أن عقد مهرجان فتح بغزة يمثل خطوة واسعة على طريق تهيئة الأجواء لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وكانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح نظمت اليوم الجمعة احتفالا بمشاركة مئات الالاف من مناصريها بذكرى انطلاقتها الـ 48 على أرض ساحة السرايا وسط مدينة غزة، لأول مرة منذ الانقسام.

