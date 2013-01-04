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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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« هنية » يهنئ و« عباس » يشكره

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 17:28 - 04 يناير 2013
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هاتف رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة إسماعيل هنية رئيس السلطة محمود عباس وهنأه بالإنطلاقة .

وقال بيان للحكومة أن هنية عبر عن ارتياحه بالوقائع منذ قرار السماح باحتفال الانطلاقة للان بشكل يعكس إرادة سياسية لدى الحكومة التي تؤمن بالتعددية السياسية وتسعى للعبور لمرحلة جديدة من العلاقات الوطنية .

بدورة شكر الرئيس "عباس" رئيس الوزراء على القرار والجهود التي بذلت لانجاح حفل الانطلاقة .

وعبر عباس عن رغبته ان تدخلنا هذه الاجراءات لمرحلة جديدة من العلاقات الوطنية .

في السياق ذاته قال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة في غزة أن حكومته تابعت عن كثب مجريات حفل انطلاقة فتح وقامت بدور ايجابي فعال لانجاح هذه الفعاليات .

وقال النونو أن وزارة الداخلية رعت وصول ومشاركة الجماهير مما شكل انجازا للحكومة وأجهزتها كواجب وطني تجاه مكونات شعبنا .

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