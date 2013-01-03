الخليل.. الجهاد تدعو لمسيرة جماهيرية غداً نصرةً للأسرى المضربين

تنظم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، غداً الجمعة، مسيرةً جماهيرية في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، دعماً وإسناداً للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

وستنطلق المسيرة بعد أداء صلاة الجمعة مباشرةً، من مسجد الحسين بن علي في الخليل؛ حيث ستجوب شوارع المدينة والبلدة القديمة.

ومن المتوقع أن تشهد المسيرة مشاركةً حاشدة كأقل الواجب تجاه أسرانا الأبطال، الذين يدفعون أرواحهم ثمناً للحرية والكرامة التي يسلبها ويستبيحها السجان الإسرائيلي.

وتنادي حركة الجهاد الإسلامي بضرورة التفاعل الشعبي مع الفعاليات المساندة للأسرى في الإضراب الذي يخوضونه انتصاراً لكرامتهم ورفضاً لسياسات الاحتلال القمعية.

ونظمت الحركة في ساحة قطاع غزة، مؤخراً فعالياتٍ عدة تهدف – كما تؤكد - لحشد الرأي العام نصرةً للأسرى الأبطال، والحفاظ على حضور قضيتهم على رأس الأجندة الوطنية اليومية.

جدير بالذكر أن أربعة أسرى في سجون الاحتلال يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام، ثلاثةٌ منهم من حركة الجهاد الإسلامي، وهم: الشيخ طارق قعدان، جعفر عز الدين، ويوسف شعبان إلى جانب الأسير سامر العيساوي الذي يدخل يومه الـ 161 في معركة الكرامة.