والدة الشهيدين المجذوب لرئيس الجمهورية: إذا لم تعطني حقي سآخذ حقي بيدي

زار وفد من هيئة ممثلي الأسرى المحررين من السجون الصهيونية عائلة القياديين في حركة الجهاد الإسلامي الأخوين الشهيدين محمود ونضال المجذوب اللذين اغتالتهما أيدي عملاء "إسرائيل" بسيارة مفخخة في صيدا في أيار من العام 2006.

والتقى الوفد والدة الشهيدين مجذوب، خالدية الأتب، بحضور مسؤول العلاقات السياسية في حركة الجهاد الإسلامي، شكيب العينا.

وعبّرت والدة الشهيدين عن خشيتها من إطلاق سراح العميل محمود رافع، الذي أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان حكماً بإعدامه، مطالبة: "بإعدام العميل رافع فوراً ليكون عبرة لغيره.

وقالت :"هذا العميل الذي حكم بالإعدام قد يخرج، وربما مثل غيره الذين يطلقون سراحهم، ربما يعود ويقتل ويفسد في البلد وربما يقتلكم أنتم، فالعميل عميل.. ليس له دين ولا ضمير، العميل يجب أن يقتل فوراً".

وتوجهت إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشيل سليمان، بقولها: "أنت يا رئيس الجمهورية الذي وعدتنا أن تنفذ حكمك.. أين الوعد؟ نحن نازلين إلى الشارع.. وقلوبنا محروقة،.. نحن نطالب بحقنا،.. هؤلاء أولادنا وليسوا أولادكم الذين قتلوا على يد العملاء".

وأضافت: "أطلب من دولتي أن تكون هي الحامية لي وأن تأخذ بحقي، وتحكم على العميل بالإعدام.. وإذا لم تعطني حقي أنا سآخذ حقي بيدي"