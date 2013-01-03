إصابة مواطنين بالاختناق على حاجز الجلمة العسكري شرق جنين

أصيب العديد من المواطنين بحالات الاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه، اليوم الخميس، الجنود المتمركزون على حاجز الجلمة العسكري شرق جنين.

وذكرت مصادر أمنية وشهود عيان ، أن قوات الاحتلال أغلقت شارع جنين –الناصرة بالقرب من حاجز الجلمة واندلعت إثر ذلك مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال التي أطلقت وابل من الأعيرة المعدنية والقنابل الصوتية والمسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العديد من الشبان بحالات اختناق وجرى نقلهم بسيارات إسعاف الهلال إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين وما تزال المواجهات مستمرة.