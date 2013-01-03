ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

إصابة مواطنين بالاختناق على حاجز الجلمة العسكري شرق جنين

  • 11:30 - 03 يناير 2013
مشاركة

إصابة مواطنين بالاختناق على حاجز الجلمة العسكري شرق جنين

 

أصيب العديد من المواطنين بحالات الاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه، اليوم الخميس، الجنود المتمركزون على حاجز الجلمة العسكري شرق جنين.

 

وذكرت مصادر أمنية وشهود عيان ، أن قوات الاحتلال أغلقت شارع جنين –الناصرة بالقرب من حاجز الجلمة واندلعت إثر ذلك مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال التي أطلقت وابل من الأعيرة المعدنية والقنابل الصوتية والمسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العديد من الشبان بحالات اختناق وجرى نقلهم بسيارات إسعاف الهلال إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين وما تزال المواجهات مستمرة.

متعلقات