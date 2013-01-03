التواصل الجماهيري للجهاد تنظم لقاءاً جماهيرياً في ديوان عائلة ابو حصيرة

نظمت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح العامة لحركة الجهاد الإسلامي، لقاءاً جماهيرياً في ديوان عائلة ابو حصيرة بمدينة غزة، وقد ضم الوفد عدد كبير من كوادر وأعضاء اللجنة من بينهم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب، ورئيس اللجنة الشيخ تحسين الوادية "أبو وسيم"، بالإضافة إلى عدد كبير من أفراد العائلة والمواطنين في المنطقة.

ورحب الشيخ "ابو طلال ابو حصيرة" خلال كلمة له بالوفد الزائر، مثمناً دور حركة الجهاد الإسلامي ولجنة التواصل التابعة لها، في زيارة العوائل الفلسطينية تحقيقاً للمصالحة المجتمعية ورأب الصدع بين العوائل المختلفة امتثالاً لأوامر الله تعالى في الإصلاح بين الناس.

من جهته أكد الشيخ خضر حبيب، على أن حركة الجهاد الإسلامي تدعم كل السبل التي تؤدي إلى انجاز المصالحة الفلسطينية وخاصةً المجتمعية لما لها من أثر كبير في إنهاء الخلافات بين الأشقاء الفلسطينيين، مشيداً بجهود كافة العوائل في قطاع غزة بالتوصل لحلول جذرية للقضاء على جميع أنواع الخلافات السياسية بين أفراد العوائل المختلفة.

من جهته قال الشيخ أبو غنيمة أن الزيارات تأتي في إطار دعم المصالحة المجتمعية بين الناس,ورفع المعنويات بين العوائل الغزية بعد العدوان الصهيوني, شاكرا عائلة ابوحصيرة على حسن الاستقبال ودورها في حل الخلافات.

وأكد الشيخ أبو اشرف الديني مسئول غرب غزة في التواصل على أن الزيارات ستستمر حتى تشمل كل العائلات الفلسطينية في غرب غزة.