قراقع: السماح بإجراء فحوصات طبية للأسيرين الشراونة والعيساوي

قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، اليوم الأربعاء، إن المحكمة المركزية الإسرائيلية في الرملة سمحت بإدخال أطباء لإجراء فحوصات للأسيرين المضربين عن الطعام منذ 5 شهور أيمن الشراونة وسامر العيساوي.

وأضاف قراقع في اتصال هاتفي مع 'وفا'، أن موافقة المحكمة الإسرائيلية جاء بعد الالتماس الذي قدمته وزارة الأسرى عبر محاميها حسام يونس وبالتعاون مع لجنة أطباء حقوق الإنسان، خاصة بعد التدهور الكبير في صحة الأسيرين.

وأوضح أن الطبيب الإسرائيلي داني روزين المتطوع في لجنة أطباء حقوق الإنسان سيزور الأسيرين الشراونة والعيساوي غدا الخميس لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم صورة عن وضعهما الصحي.

وأضاف قراقع أن المحكمة وافقت لطبيب من داخل أراضي الـ 48 وهو محمود جبارين بمرافقة الطبيب روزين لفحص الأسرى، كما سمحت لـ5 أطباء عرب متطوعين في لجنة أطباء بلا حدود لزيارة الأسرى المضربين عن الطعام وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.