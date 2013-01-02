عباس في القاهرة الاسبوع المقبل لبحث المصالحة

صرّح مصدر فلسطيني بأنه من المتوقع أن يبدأ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة منتصف الأسبوع المقبل، لبدء جولات الحوار الفلسطيني بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء ملف الانقسام الداخلي.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير الفلسطيني محمد صبيح "من المتوقع أن يصل عباس إلى القاهرة، في الثامن من الشهر الجاري، وذلك بناءً على دعوة تلقاها من قبل الرئيس المصري محمد مرسي، خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو لمدينة رام الله مطلع الأسبوع الجاري".

ولفت صبيح إلى أن عباس سيلتقي، خلال زيارته المتوقعة، الرئيس مرسي، وسيبحثا ملفات عدة، على رأسها المصالحة الفلسطينية، والبدء في جولات حوارها المرتقب".

وأضاف "أن لقاءً لاحقًا سيجمع بين الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل على هامش اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الذي عادة ما يوجّه الدعوة إليه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وباتفاق فلسطيني"، مبينًا في الوقت ذاته أنه لم يتحدد حتى اللحظة أي موعد لذلك الاجتماع.