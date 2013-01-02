11 شهيداً جراء قصف واستهداف المخيمات الفلسطينية في سوريا

إستشهد 11 فلسطينياً، جراء استمرار القصف العشوائي على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وقالت مصادر إعلامية، أن 7 من الشهداء سقطوا في مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق، بينهم 5 استشهدوا جراء سقوط عدة قذائف في شارعي حيفا واليرموك، منهم رجل وزوجته ونجله، وشخصان مجهولا الهوية استشهدا في ذات المكان.

واستشهد الشاب معاوية الشناز، برصاص قناص في حارة الفدائية، بينما استشهد محمد كيلاني، وهو فلسطيني يحمل الجنسية العراقية، جراء سقوط قذيفة على مبنى نفيسة في المخيم.

واستشهد المتطوعان في الهيئة الخيرية لإغاثة الشعب الفلسطيني، طه حسين، وعمر الحارث، جراء استهدافهما على أحد الحواجز التابعة للجيش السوري التي تحاصر المخيم، حيث كانا غادرا المخيم منذ أول أمس لجلب مواد تموينية للأهالي، خاصة وان الهيئة التي تقدم خدمات الرعاية الطبية وسعت خدماتها لتشمل محاولات إدخال المواد الغذائية جراء استمرار الحصار الخانق على مخيم اليرموك الذي يشهد نقصاً حاداً في المواد الطبية والأساسية والمحروقات.

وأوضحت المصادر أن نحو 70 قذيفة هاون، وقذيفة دبابة، سقطت اليوم الثلاثاء في انحاء مختلفة من مخيم اليرموك الذي طال القصف معظم أحيائه، وخاصةً شوارع حيفا واليرموك وفلسطين، ومنطقة الجاعونة، وحي الزين، فيما تعرض محيط مستشفي الباسل لقصف ما أحدث أضرارا جسيمة به.

وفي مخيم الحسينية استشهد شابان جراء تعرض مخبز في المشروع الجديد بالمخيم، لعملية قصف حيث سقطت قذيفتا هاون، ما اسفر كذلك عن اصابة نحو 7 اشخاص اخرين بعضهم بحال الخطر.

وقصف الطيران الحربي عدة مواقع في مخيم الحسينية ما تسبب بإحداث أضرار هائلة في بعض المباني الخالية من السكان.