الحصاد الجهادي لعام 2012م : الألوية تزف 13 شهيدا

أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين حصادها الجهادي لعام 2012م وكان من أبرز الأحداث خلاله استشهاد الأمين العام للجان المقاومة الشيخ زهير القيسي " أبو إبراهيم" والذي اغتالته طائرات العدو الصهيوني بتاريخ 9/3/2012م وبرفقته أحد قادة لجان المقاومة الشهيد محمد حنني.

كما شهد العام المنصرم استشهاد 12 مجاهدا من فرسان ألوية الناصر صلاح الدين وخاصة من أبطال وحدة المدفعية وذلك خلال المواجهات مع العدو الصهيوني أثناء ردود الألوية على الاعتداءات الصهيونية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة .

وأطلقت ألوية الناصر صلاح الدين مئات الصواريخ والقذائف خلال ردودها على اعتداءات العدو الصهيوني وأبرزها حملة " صاح النفير " وحملة لبيك يا أقصى " وحملة ثأراً للشهداء ورداً للعدوان " بالإضافة لعمليات التصدي للتوغلات الصهيونية على حدود قطاع غزة.

ولقد اعترف العدو الصهيوني خلال تلك الهجمات والعمليات البطولية بمقتل أربعة من الصهاينة المغتصبين وإصابة العشرات منهم بالجراح والهلع وتضرر العديد من المنازل والمنشآت فلقد قتل صهيونيين بسقوط صاروخ على مغتصبة نتيفوت خلال حملة (صاح النفير الصاروخية) في شهر مارس 2012م حسب اعترافات العدو الصهيوني في حينه.

كما تمكنت ألوية الناصر صلاح الدين من قتل جنديين صهيونيين خلال قصفها بالقذائف والصواريخ الذي استهدفت الحشود والمواقع العسكرية الصهيونية في محيط قطاع غزة خلال الحرب العدوانية الأخيرة .

وأكدت ألوية الناصر صلاح الدين أن هذا الحصاد الجهادي المبارك يأتي في إطار الرد على العدوان الصهيوني المتواصل بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة وثأراً للشهداء الأبرياء من النساء والأطفال وكافة شهداء العدوان الصهيوني المتواصل ضد شعبنا الفلسطيني الصابر, وتمسكاً بطريق الجهاد كسبيل أمثل لتحرير كامل أرضنا الفلسطينية المغتصبة".