« سفر الخراب » يحصد الجائزة الذهبية في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس

حصلت شركة فلسطين للإنتاج الإعلامي على الجائزة الذهبية في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون – الدورة الخامسة عشرة والذي عقد في تونس من تاريخ 23 الي 27 ديسمبر / كانون الأول للعام 2012 ، وذلك عن فيلم سفر الخراب الذي انتجته الشركة حديثا في مقرها الرئيس بمدينة غزة.



وفيلم سفر الخراب الذي اخرجه المخرج الفلسطيني مصطفى النبيه يشخص حقيقة الاحتلال الاسرائيلية وكيف يقتل كل معالم الانسانية ، ويأكل الأخضر واليابس ويصر على طحن الانسان والارض والجماد والطير والحيوان.



وقال النبيه :"سيبقى هذا السفر وثيقة من الوثائق التي تؤكد همجية الاحتلال وجرائمه التي لا تحصى(..) مبيناً ان هذه المفردات المؤلمة والتى تتناول بشاعة الاحتلال ترجمتها الصور البصرية التي التقطتها الكاميرا أثناء الحرب وخاصة ما تعرض له الأطفال في غزة.



ووفقا للنبيه اعتمد الفيلم على تلقائية الصورة البصرية الناطقة التي تترجم أيام الحرب وتعيد الذاكرة إلى التهجير والهجرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الصامد بين الفينة والأخرى والويلات والانتهاكات المتواصلة.



وأضاف:"سفر الخراب هو لحن حزين تعزفه حناجر أنهكها الحصار والحرب ودعت ذكرياتها وأحلامها وأحبائها ومازالت تنتظر".



وتابع:"رغم أن الفيلم بدأ بشكل رومانسي يدعوا للمحبة والوحدة من خلال صور بصرية رقيقة جميلة يصاحب أغنية فيروز "وطني يا جبل الغيم الأزرق وطني يا قمر الندي والزنبق " وأثناء الغناء تنقلنا الكاميرا لواقع الحياة الفلسطينية وهي تسير بانسياب وتلقائية ، يقطع سكون المدينة ويشوش حياة الناس ، جنون الطائرات وقذائف الدبابات والبارجات التي تأكل الأخضر واليابس ، وينقل الفيلم واقع حياة الإنسان الفلسطيني في الحرب ، فالاحتلال الصهيوني شعر بعلاقة إنسانية بين الطير والإنسان والأرض والحجر فقررت أن يمسح الجميع".



بدوره قال المدير العام لشركة فلسطين للإنتاج الاعلامي الصحافي عبد الغني جبر :" أن العامل الرئيس وراء حصول الشركة على هذه الجائزة هو تميز اداء كادرها في الاونة الأخيرة، بفعل ما يمر به قطاع غزة من احداث وتطورات".



وتابع:" إن طاقم عمل الشركة يوصل الليل بالنهار من اجل تطوير العمل الإعلامي وتعزيز توجهات الديمقراطية وحقوق الإنسان(..) مشيرا الي الشركة استطاعت التغلب على العديد من المعيقات من إجل ايصال الصورة الفلسطينية الى كافة أنحاء العالم".



وأوضح ان الهدف الاساسي لشركة فلسطين يكمن في تطوير الأداء الاعلامي والارتقاء به الي العالمية مع التركيز على كافة القضايا التي تهم الإنسان وبالتحديد ما يعانيه الشعب الفلسطيني جراء ممارسات الاحتلال من قتل وتدمير وتهجير".



