ميسي يتفوق على رونالدو في استفتاء « ماركا » للأفضل في 2012

اختار متصفحو الموقع الإلكتروني لصحيفة "ماركا" الرياضية واسعة الانتشار في إسبانيا النجم الأرجنتيني لفريق برشلونة ليونيل ميسي ومواطنه دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد كالأفضل في بطولة الدوري المحلي خلال عام 2012.



وشارك في استطلاع الرأي أكثر من 115 ألف متصفح لموقع "ماركا" اختاروا ميسي الأفضل في فئة اللاعبين بنسبة 60% يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد (14.4%) ثم الكولومبي راداميل فالكاو هداف أتلتيكو (10.6%).



وفي فئة المدربين، حل سيميوني في الصدارة يليه المدرب الحالي لبرشلونة تيتو فيلانوفا بعد تسجيل انطلاقة خيالية للموسم الجديد، بينما جاء في المركز الثالث البرتغالي جوزيه مورينيو بعدما حقق لقب الليجا مع ريال مدريد الصيف الماضي.



وحصل أندريس إنييستا لاعب برشلونة على جائزة أفضل لاعب إسباني في الليجا، يليه إيكر كاسياس حارس ريال مدريد، ثم تشافي هرنانديز لاعب برشلونة ثالثا.



وحصل جمهور أتلتيكو على المركز الأول في استفتاء أفضل الأنصار، ثم حل برشلونة ثانيا يليه ريال بيتيس.