ملتقى الرابطة ينظم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية لطلاب الجامعات

نظم ملتقى الرابطة الثقافي للدراسات العليا سلسلة من الدورات وورش العمل في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقد عقد الملتقى دورة "لإعداد مدربين"، وأخرى "لإدارة نظم المؤسسات والمشاريع"، بمشاركة عدد كبير من طلاب الدراسات العليا والخريجين الجدد، وبلغ عدد المشاركين في هذه اللقاءات 45 مشارك .

كما عقد الملتقى بالتعاون مع مؤسسة صوت المجتمع ورشة عمل بعنوان ( دور المؤسسات الطلابية في تعزيز ثقافة السلم الأهلي )، وذلك بمشاركة عدد من طلبة الجامعات والدراسات العليا بقطاع غزة .

وأكد جهاد أحمد منسق الملتقى بأن هذه الندوات وورش العمل تهدف لتنمية قدرات الخريجين وزيادة الوعي السلمي لديهم وتعريفهم بكيفية التعامل مع الأحداث، مطالباً بضرورة التكثيف من عقد مثل هذه اللقاءات لما تتركه من تأثير إيجابي على المشاركين .

وأشار أحمد إلى أن اللقاءات تهدف للنهوض والرقي بالمستوى الفكري والتدريبي للمشاركين فيها، وتدريبهم على كيفية إدارة المشاريع والتغلب على المعيقات التي تعيق طريقهم، مبيناً أن اللقاءات تطرقت أيضاً لأهم المرتكزات التي تتناول إعداد مدربين على أحدث الطرق والأساليب لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي في ظل المتغيرات المتراكمة ..

وبين أحمد بأن العمل التطوعي بمختلف أشكاله يجب أن يستند لروح العمل التطوعي كي يضمن احترام كافة الحقوق المؤسساتية والنقابية في ظل الاحتكار المؤسساتي البارز في هذه الفترة للطلبة الخريجين الناتج عن عدم خلق فرص عمل لهم .

من ناحية أخري وزع الملتقى ملزمة علمية تشتمل على امتحانات وتلخيص لطلاب كلية التربية والدراسات الشرق الأوسطية، حيث استفاد من المشروع عدد كبير من طلاب الدراسات العليا .

بدوره أكد ضياء القاضي منسق الدراسات العليا في جامعة الأزهر أن الهدف من المشروع هو مساعدة الطلاب في الحصول على المواد الدراسية بأيسر الطرق، مشددا على أن الملتقى سيعمل جاهدا على الوقوف بجانب الطلاب ومساعدتهم لإكمال دراستهم .

وأعرب القاضي عن شكره وتقديره لكل من ساهم بإنجاح هذا المشروع الفكري والتربوي، متمنياً أن يتمكن الملتقى من توفير كافة المستلزمات والمواد الدراسية للطلاب .