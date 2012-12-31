معابر: تصدير توت وطماطم لأوروبا وإدخال حصمة واسمنت وغاز طهي

قررت قوات الاحتلال فتح معبر كرم أبو سالم التجاري بشكل جزئي لإدخال البضائع والمساعدات للسكان في قطاع غزة، بالإضافة إلى تصدير التوت الأراضي والطماطم الشيري إلى أوروبا.

وقال المهندس رائد فتوح رئيس لجنة إدخال البضائع إلى القطاع سيفتح معبر كرم أبو سالم كالمعتاد ومن المقرر تصدير 4 شاحنات محملة بالتوت الأرضي والطماطم الشيري إلى أوروبا.

أما عن الواردات فمن المقرر دخول 240 شاحنة محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصلات من ضمنهم 20 شاحنة حصمة للقطاع التجاري الخاص، بالإضافة لإدخال كميات من الأسمنت وحديد البناء والحصمة الخاصة بالمشاريع الدولية، بالإضافة لضخ كميات محدودة من غاز الطهي فقط.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد سمحت أمس بتصدير شاحنتين محملتين بالتوت الأرضي و الزهور لدول أوروبا، أما الواردات فقد دخل عبر المعبر 267 شاحنة محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي و قطاع المواصلات من ضمنهم 20 شاحنة حصمة للقطاع التجاري الخاص وكميات من الأسمنت و حديد البناء والحصمة الخاصة بالمشاريع الدولية، كما تم ضخ كميات محدودة من غاز الطهي فقط.