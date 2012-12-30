هبوط طائرة امريكية في ايران اضطرارياً

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بأن طائرة أمريكية هبطت اضطرارياً جراء عطل تقني في جنوب البلاد.

وهبطت الطائرة، وهي من طراز "فالكون" في مدينة "الأهواز، جنوب غربي إيران، ونقل ركابها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، طبقاً لما أوردت وكالة "فارس" شبه الرسمية.

ونقلت "فارس" أن الطائرة توجهت إلى إمارة دبي بعد إعادة صيانتها، إلا أن التقرير لم يشر إلى توقيت الواقعة أو عدد الركاب من كانوا على متن الطائرة.

وتتسم العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بالتوتر على خلفية البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، وتشتبه واشنطن بأن له أبعاد عسكرية، وهو ما تنفيه طهران بالتأكيد على أنه سلمي ولأغراض مدنية.