وسائل إعلام مصرية : « مبارك »يحتضر"

نقلت وسائل إعلام مصرية، الأحد، أن الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ينازع الموت في مستشفى المعادي العسكري الذي نقل إليه مؤخراً لتلقي العلاج.

ونقل موقع أخبار مصر عن مصادر مقربة من أسرة الرئيس المخلوع، بأن مبارك في حالة حرجة، فيما أكد أعضاء من الشورى بأنه يحتضر داخل المستشفى وبحاجة لرعاية طبية فائقة للخروج من أزمته الحالية، طبقاً للمصدر.

وكان النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، قد وافق، الخميس، على نقل مبارك من مستشفى سجن طرة بجنوب القاهرة إلى مستشفى عسكري بالعاصمة لتلقي العلاج.

ويمضي مبارك، البالغ من العمر 84 عاماً، عقوبة السجن المؤبد، الصادرة بحقه في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، بعد إدانته بتهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.