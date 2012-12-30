الاحتلال يزعم: اتصالات غير مباشرة بين « إسرائيل » وحماس لمزيد من التسهيلات للقطاع

أكدت مصادر سياسية "إسرائيلية" ما ذكرته مصادر فلسطينية ومصرية من أن (اسرائيل) ستدخل آلاف الأطنان من مواد البناء إلى قطاع غزة في اطار التفاهمات التي تم التوصل إليها لوقف إطلاق النار بعد معركة "السماء الزرقاء".

ووفق مزاعم الاحتلال فقد أشار إلى وجود اتصالات متواصلة غير مباشرة بين مبعوثين اسرائيليين وممثلين عن حركة حماس بوساطة مصرية لتطبيق كافة بنود اتفاق التهدئة التي أرغمت (اسرائيل) على قبوله وتلبية كافة شروط المقاومة الفلسطينية لوقف القصف الصاروخي المكثف على المدن والمغتصبات الإسرائيلية خلال "السماء الزرقاء".

وزعمت سلطات الاحتلال أن السلطات المصرية تبدي استعداداً لمواجهة عمليات التهريب إلى قطاع غزة، وكثفت نشاطاتها الأمنية في سيناء حيث أبلغ مؤخراً عن ضبط ثلاث شحنات أسلحة.