اتحاد الصناعات الفلسطينية يشيد بدور مصر لإدخال مواد البناء عبر رفح

أشاد الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بجهود الأشقاء في جمهورية مصر العربية الشقيقة بعد إدخال أول شحنة من مواد البناء والتي تمثلت بمادة البسكورس إلى غزة لإعادة اعمارها وتنفيذ المشاريع القطرية.

وقال علي الحايك رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في قطاع غزة في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه: يدل هذا التطور الهام على إصرار مصر الدائم للوقوف بجانب أهل قطاع غزة وكسر الحصار المفروض من الجانب الإسرائيلي .

وطالب الاتحاد من الأشقاء المصريين في الرئاسة والحكومة والأجهزة الأمنية المصرية التي كانت دائما داعما وسندا للقضية الفلسطينية وحماية لقطاع غزة بادخال المزيد من التسهيلات على معبر رفح وإدخال المزيد من السلع التي ما زال الجانب الإسرائيلي يفرض عليها قيود ويمنع إدخالها .

كما شكر الاتحاد العام للصناعات كل الأشقاء في القيادة المصرية على ما بذلوا وما زالوا يبذلون من جهود لإنهاء ملف الانقسام الداخلي الفلسطيني .

وقال الحايك مستدركا : هذا تعودنا عليه من الشعب المصري الشقيق الداعم والمساند للشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا ، ويتمنى الاتحاد العام للصناعات كل الخير لمصر الشقيقة وان يعم عليها الاستقرار والنهوض لان ذلك ينعكس على القضية الفلسطينية عامة وقطاع غزة خاصة.