٨ شهداء جدد في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بسوريا

استشهد 8 فلسطينيين، جراء استمرار الهجمات التي تستهدف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وقالت مصادر إعلامية، أن الفلسطيني حسام سلامة من سكان مخيم اليرموك استشهد متأثراً بجراحه التي أصيب بها أمس بعد سقوط قذيفة على منزل عائلته الواقع في شارع المدارس بالمخيم وهي القذيفة التي ادت الى استشهاد 4 من أفراد عائلته.

واستشهد المسن مصطفى حميد جراء إصابته برصاص قناص كان يتمركز فوق إحدى البنايات في شارع 30 بمخيم اليرموك، في حين استشهد الشاب سامر شرف جراء تعرضه للقنص في شارع 15 من المخيم، فيما استشهدت شابة مجهولة الهوية وهي من سكان مخيم السبينة في ريف دمشق متأثرة بجراحها التي أصيبت بها اول من امس على يد قناص في شارع فلسطين بالمخيم.

كما استشهد الشاب الفلسطيني تيسير الشاويش برصاص قناص في حي القابون بدمشق.

وفي مخيم الحسينية الذي يتعرض لقصف مكثف ، استشهد شابٌ ووالدته وهما من عائلة المفلح جراء سقوط عدة قذائف على منزلهم الكائن في في منطقة الذيابية، في حين استشهد الشاب عدي حسن برصاص قناص عند مدخل مخيم درعا للاجئين، ما يرفع عدد الشهداء الذين قضوا اليوم الجمعة إلى 8.

وفي غزة اعلن ، مساء اليوم، عن استشهاد شاب من مخيم الشاطىء خلال مشاركته في القتال ضد الجيش النظامي السوري.

وقالت مصادر إعلامية، أن الشاب محمد قنيطة ، وهو من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، استشهد منذ يومين متأثراً بجراحه التي أصيب فيها خلال الاشتباكات الدائرة في مدينة معرة النعمان جنوب محافظة أدلب السورية.

وأشارت المصادر إلى أن الشهيد غادر القطاع منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، وأنه شارك إلى جانب المقاتلين في سوريا في المعارك الدائرة هناك، حيث كان يدرب العشرات منهم، موضحة أنه قائد ميداني سابق في كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس".