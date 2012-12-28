أجهزة أمن السلطة تعيد ستة صهاينة تسللوا إلى بيت جالا

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ظهر اليوم الجمعة، شرطيا فلسطينيا على حاجز متنقل في منطقة رقعة في مدينة يطا بالخليل، بعد نصبهم كمين له.

وافاد مصدر اعلامي في الخليل ان الاحتلال نصب حاجزا عسكريا في المنطقة واعتقل الشرطي فراس ابو عزيزة 27 عاما، وهو عائد من دوامه الى بيته في منطقةرقعة، وتم نقله لجهة مجهولة، وتم ازالة الحاجز.

مصدر أمني فلسطيني، رفض الكشف عن اسمه، قال :' نخشى على حياة ابو عزيزه من بطش جنود الاحتلال، وأن يقوموا بالاعتداء عليه بوحشية وينتقموا منه، بعد فشلهم في اعتقاله من منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل'.

وطالب المصدر الأمني، سلطات الاحتلال باطلاق سراح ابو عزيزه.

وكان جنود الاحتلال قد حاولوا اعتقال الشرطي ابو عزيزه من منطقة باب الزاوية وسط الخليل بتاريخ 2012/12/6، فقاوم الشرطي جنود الاحتلال وانضم اليه عدد من المواطنين ووقع اشتباك بالايدي بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، اندلعت على إثرها مواجهات بين المواطنين وجنود الاحتلال، أدت لاصابة 25 مواطناً، أحدهم بالرصاص الحي وما زال يرقد على سرير الشفاء، و 8 بالرصاص المطاطي، فيما اصيب 17 بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع.

في سياق منفصل، ذكرت وسائل الاعلام العبرية بان الاجهزة الامنية الفلسطينية في بيت جالا سلمت قوات الاحتلال 6 مستوطنين دخلوا بسيارتهم عن طريق الخطا للبلدة دون ان يصب احد مهم بأذى.