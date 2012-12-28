عباس يهدد بحل السلطة وتسليم مفاتيح الضفة لنتنياهو

هدد الرئيس محمود عباس بحل السلطة وإعادة تسليم مفاتيح الضفة الغربية لرئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، في حال لم توقف "إسرائيل" البناء في المستوطنات ولم يحصل أي تقدم على صعيد مفاوضات السلام، بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في 22 كانون ثاني القادم.

وقال عباس في سياق مقابلة مع صحيفة "هآارتس" العبرية، إنه إذا لم يتحقق أي تقدم بعد الانتخابات "الإسرائيلية" "سأرفع سماعة الهاتف واتصل برئيس الحكومة "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو وسأقول له "اجلس مكاني على هذا الكرسي واستلم المفاتيح وستكون أنت المسؤول عن السلطة الوطنية".

وأضاف عباس حينها سيكون على نتنياهو أن يقرر بين نعم ولا ساعة تشكيل الحكومة "الإسرائيلية" الجديدة.