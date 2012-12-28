لقاء يجمع هنية بوفد فتح يليه الفصائل صباح اليوم

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في غزة طاهر النون أن رئيس الوزراء سيلتقي صباح اليوم الجمعة بوفد حركة فتح الساعة التاسعة والنصف صباح الجمعة في منزله يليه لقاء موسع مع الفصائل الوطنية والإسلامية فيما يتعلق بمهرجان انطلاقة حركة فتح.

هذا وتلقى هنية ليلة أمس اتصالا هاتفيا من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعت تناول بحث حفل الانطلاقة وأكد هنية موقف حكومته الداعم لعقد احتفالا يليق بحركة فتح ويضمن أجواء استمرار الوحدة.

وكان هنية قد التقى الفصائل مساء أمس في منزله وتباحثا في أزمة انطلاقة حركة فتح، ووعد بدراسة عدة مقترحات قدمتها الفصائل مع حكومته لكي يتم الاحتفال.

جدير بالذكر أن حركة فتح أعلنت مساء امس عن الغاء فعاليات المهرجان المركزي في قطاع غزة وحملت حركة حماس المسؤولية لعدم تقديمها التسهيلات اللازمة لإقامة المهرجان. فيما أكدت حركة حماس حرصها على اقامة حركة فتح مهرجان انطلاقتها وان ساحة الكتيبة ممنوعة لأسباب أمنية.