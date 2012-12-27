تميم بن حمد يلتقي سلفيان شالوم في مراكش

كشفت مصادر استخبارية أن ضابط سابق في المؤسسة المركزية للاستخبارات والمهمات الخاصة الإسرائيلية “الموساد” ويدعى شموئيل توليدانو رتب لقاء عقد في المغرب بين نائب رئيس الوزراء سيلفان شالوم وولي عهد قطر تميم بن حمد. وأن الاجتماع عقد في الدار البيضاء وقد رتب له القصر الملكي. يذكران الضابط شموئيل عمل رئيساً لإحدى الشعب في الموساد قبل أن يعين مستشاراً للشؤون العربية بعد ذلك.



وكشف المصادر أن الزيارة جاءت بمبادرة من قطر قبل انعقاد ”أصدقاء سوريا” في المغرب، مؤكداً أن نائب رئيس الحكومة سيلفان شالوم، الذي شغل منصب وزير الخارجية، يحمل معه أكثر من رسالة لينقلها إلى الجانب القطري وتكفل هذا الأخير بنقلها إلى مجلس التعاون الخليجي.



ويتردد الضابط توليدانو على المغرب في مهمات سرية، وقد شارك في الاتصالات والمحادثات السرية التي جرت بين مسؤولين مصريين في عهد السادات وبينهم الحسن التهامي ومدير المخابرات العامة حسن العلي، إضافة إلى سلسلة من اللقاءات مع شخصيات عربية منها فلسطينية ودول خليجية، وقد تردد على العاصمة القطرية عدة مرات.



يقول ضابط الارتباط بالموساد :إسرائيل معنية بالحصول على ضمانات وتأكيدات بأن النظام الجديد الذي سيتولى مقاليد الحكم في سوريا سيكون على استعداد لإنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات شاملة وتطبيع سياسي واقتصادي وثقافي شامل”.



وكشف المصادر الاستخبارية أن من الشخصيات الفاعلة للاتصالات هو سلمان شيخ منسق الشؤون الإسرائيلية القطرية وهو عضو دائم (في مؤتمر هرتزليا بتل أبيب ممثلا لقطر) من صانعي السياسات القطرية الدكتور “عزمي بشارة ويقوم برفع دراساته، “كتقدير موقف” حول الشؤون الفلسطينية والسورية وهو نافذة للقصر الأميري القطري ويزود القصر بالمستجدات وبتحليل المعلومات في وحدة تحليل السياسات القطرية بالدوحة… ويقوم بإسقاطاتها مباشرة على توجهات أمير قطر.