فتح تقرر إلغاء مهرجانها المركزي بغزة وتحمل حماس المسؤولية

أعلنت حركة فتح مساء اليوم، عن إلغاء مهرجان انطلاقتها في قطاع غزة، محملة حركة حماس المسئولية المباشرة عن حرمان جماهيرها في الاحتفال بذكرى الانطلاقة 48 للثورة الفلسطينية المعاصرة، بسبب رفضها إعطاء التصاريح اللازمة لإتمام إقامة المهرجان.

وأوضح نائب المفوض العام للحركة في قطاع غزة يحيى رباح خلال مؤتمر صحفي عقده في مطعم اللتيرنا بمدينة غزة: إن "حركته بذلت جهداً كبيراً خلال 20 يوما مع أطراف عدة من أجل التوصل لمكان عقد المهرجان، إلا أن كل الحوارات أوصلتها حركة حماس إلى طريق مسدود وأفشلت كل الوساطات بخصوص ذلك". شاكراً كافة الوسطاء الذين تدخلوا لدى حماس لاقناعها بما تريده حركة فتح.

وأضاف "اتخذنا قرار "هجوم المصالحة" وتكثيف المبادرات وتحديدا أثناء وبعد خلال العدوان الأخير، وشاركنا بفاعلية في معركة الصمود وصناعة الانتصار الميداني بغزة والدبلوماسي في الأمم المتحدة، واستقبال قيادة حماس وفي مهرجان انطلاقتها 25، وكذلك عبر المساحات التي تمتعت بها حماس في المحافظات الشمالية".

وثمن عاليا دور القوى الوطنية والإسلامية والهيئات المستقلة والأصوات الإيجابية في حركة حماس وكذلك الدور الذي أسهم فيه المصريون والقطريون الذين حاولوا كل جهد لعقد الاحتفال.

ودعا رباح جماهير الحركة في المحافظات الجنوبية للتعبير عن فرحتهم واحتفائهم بذكرى الانطلاقة بكافة الطرق والوسائل السلمية التي تحافظ على أجواء المصالحة الايجابية.

وكانت حركة حماس قد استبقت حركة فتح بعقد مؤتمر صحافي، أكدت خلاله على لسان المتحدث باسمها سامي ابو زهري، أن حركته حريصة على اقامة مهرجان حركة فتح، ولكن ظروف أمنية تحول دون إقامته في ساحة الكتيبة أو ساحة السرايا. وقال ان حركته قدمت كل الامكانيات لكي تقيم فتح مهرجانها.