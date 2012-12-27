رئيس الكنيست: حكومة نتنياهو المقبلة قد تنهار خلال أشهر

قال رئيس الكنيست الحالية "رؤوفين ريفلين" خلال لقاء له مع تلاميذ إسرائيليين في بئر السبع "إن الحكومة المقبلة برئاسة نتنياهو ستواجه مشاكل كبيرة قد تؤدي إلى انهيارها في وقت قصير".

وأضاف رئيس الكنيست "اتخاذ القرارات الحاسمة في الكنيست المقبلة قد تؤدي إلى انهيار الحكومة بعد عشرة أشهر على الأكثر"، مشيراً إلى أن أمام الكنيست المقبلة عدة قرارات صعبة وذات جدل إسرائيلي على مستوى كافة الأحزاب الإسرائيلية، مستشهداً في موضوع تمرير ميزانية 2013م.

كما أشار في الوقت ذاته إلى مواضيع حساسة قد تكون عائقاً أمام نتنياهو في فترة ولايته الجديدة المتوقعة وهي الترتيب السياسي الداخلي والحدود الشمالية مع سوريا، وتغيير نظام الحكم والمساواة بالعبء في حال عدم وجود تحالف قوي مع الحزب الحاكم.

وتوقع رئيس الكنيست خلال كلمته أن يكون انتخابات أخرى جديدة خلال فترة وجيزة قائلاً "كل هذا سنجد أنفسنا مرة أخرى وبسرعة أماما انتخابات كنيست جديدة".