ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

استقالة أمين عام مجلس الوزراء بحكومة رام الله

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 13:16 - 26 ديسمبر 2012
مشاركة

أعلن أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله نعيم أبو الحمص استقالته من منصبه ابتداءً من مطلع الشهر المقبل، للتفرغ للعمل الأكاديمي.

وأوضح أبو الحمص في تصريح صحفي الأربعاء أنه لا توجد أسباب أخرى للاستقالة، سوى التفرغ للعمل الأكاديمي في كلية التربية بجامعة بيرزيت.

وعمل أبو الحمص وزيرا في ثماني حكومات منذ نشأة السلطة الفلسطينية، وشغل منصب وزير للتربية والتعليم العالي، كما سبق أن شغل منصب أمين عام مجلس التعلم العالي قبل قيام السلطة.

متعلقات