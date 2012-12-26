استقالة أمين عام مجلس الوزراء بحكومة رام الله

أعلن أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله نعيم أبو الحمص استقالته من منصبه ابتداءً من مطلع الشهر المقبل، للتفرغ للعمل الأكاديمي.



وأوضح أبو الحمص في تصريح صحفي الأربعاء أنه لا توجد أسباب أخرى للاستقالة، سوى التفرغ للعمل الأكاديمي في كلية التربية بجامعة بيرزيت.



وعمل أبو الحمص وزيرا في ثماني حكومات منذ نشأة السلطة الفلسطينية، وشغل منصب وزير للتربية والتعليم العالي، كما سبق أن شغل منصب أمين عام مجلس التعلم العالي قبل قيام السلطة.