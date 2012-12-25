يديعوت": 40 % من الإسرائيليين يواجهون حرباً كيميائية مستقبليةً بدون كمامات

حذّرت مصادر إعلامية وعسكرية إسرائيلية، من عدم جاهزية تل أبيب لحرب مستقبلية ضدّها باستخدام السلاح الكيماوي، لا سيّما في ظل النقص الكبير في الكمامات الواقية التي تضمن حماية ما لا تزيد نسبتهم عن 60 في المائة من السكّان.

وأوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (25|12)، أن قيادة "الجبهة الداخلية" في الجيش الإسرائيلي قامت بتوزيع ما مجموعه 4.5 مليون كمامة واقية لـ 57 في المائة من عموم سكّان الدولة العبرية، ولم يتبقَ لديها في الوقت الحالي سوى نحو 150 ألف كمامة ستقوم خلال الشهرين القادمين بتوزيعها ليبقى ملايين الإسرائيليين ويشكّلون نسبة 40 في المائة دون كمامات واقية ودون حماية "إلى أجل غير مسمى".

وذكرت الصحيفة، أن وزارة "حماية الجبهة الداخلية" الإسرائيلية توجّهت بطلب إلى وزارة المالية بتخصيص علاوة مالية لمنع إغلاق خطوط إنتاج الكمامات الواقية ومواصلة عملية توزيعها من خلال سلطة البريد.

وأشارت إلى مباحثات تجريها هيئة أركان الجيش الإسرائيلي بمشاركة القيادة السياسية لبحث تداعيات تهديد السلاح الكيمياوي السوري، وسط تقديرات بأضرار "فتّاكة وجسيمة" قد تلحق بالكيان في حال تعرّضها لهجوم من قبل سورية أو "جهات معادية" حصلت على السلاح الكيماوي.