جماهير الريال تختار كاسياس أفضل لاعب وراموس في المركز الثاني

أظهر استطلاع رأي أجري بين مشجعي ريال مدريد الإسباني أن حارس مرمى الفريق إيكر كاسياس هو أفضل اللاعبين في الموسم الحالي، يليه المدافع سرخيو راموس في المركز الثاني ثم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثالثا.



ومنح الجمهور المشارك في الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة (ماركا) الإسبانية ووصل عدد المشاركين فيه إلى 30 ألف مشجع، 6.9 درجة لكل من كاسياس وراموس وبفارق طفيف عن المهاجم البرتغالي الذي نال 6.6 درجة.



وجاء أربعة لاعبين في المراكز التالية هم: تشابي ألونسو وخوسيه كاييخون ومسعود أوزيل وكريم بنزيمة بست درجات لكل منهم وينافسهم عن قرب المدافع البرتغالي بيبي.



