اصابة طفلة بإنفجار جسم من مخلفات الاحتلال في الأغوار

اصيبت الطفلة نجية برهان دراغمة (12 عاماً)، اليوم الاثنين بجروح في قدمها، جراء انفجار جسم من مخلفات جيش الاحتلال، في المنطقة الرعوية التي تقطنها مع ذويها، في منطقة المالح بالاغوار.



وافاد مدير مستوصف الشفاء التخصصي في طوباس، الدكتور بسام شعبان "إن طاقم عيادة العمل الصحي المتنقلة، وصل المنطقة في طريقه لتنفيذ يوم عمل طبي، وفوجيء بالفتاة وقد أصيبت بانفجار جسم من مخلفات الاحتلال، حيث تم تقديم العلاج الاولي لها، ونقلها للمستوصف لإستكمال العلاج."



واوضح شعبان "إن المنطقة التي وقع فيها الحادث، تُجري فيها قوات الاحتلال مناورات عسكرية بصورة مستمرة، غير آبهة بوجود تجمعات فلسطينية بشرية".