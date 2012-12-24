وزير إسرائيلى: ليبرمان أسهم فى تأخر تحقيق العدالة فى تل أبيب

أعلن وزير التعليم الإسرائيلى، جدعون ساعر، العضو بحزب الليكود الحاكم، أن وزير الخارجية المستقيل أفيجدور ليبرمان أسهم على مدار أكثر من عقد من الزمان فى تأخر تحقيق العدالة.



وفيما يخص الاتهامات الموجهة حاليا إلى ليبرمان، قال ساعر فى تصريحات أدلى بها إلى صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إنه يحترم النظام القانونى بشكل تام، غير أن شعورا بعدم الراحة أصبح ينتابه بعد إجراء مزيد من التحقيقات مع ليبرمان عقب إصدار قرار بإحالة الاتهام إلى الجهات المختصة.



وكانت استقالة ليبرمان قد دخلت حيز التنفيذ الأسبوع الماضى، وذلك عقب أيام من اتهامه بالاحتيال، فى حين تولى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ملف الخارجية بصفة مؤقتة حتى تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى شهر يناير القادم.