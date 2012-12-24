الخليل.. حافلة إسرائيلية تدهس طفل

دهست حافلة إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، طفلاً فلسطينياً على مدخل قرية بيت أمر شمال مدينة الخليل بالضفة المحتلة.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعة من الشبان الغاضبين وعدد المستوطنين في أعقاب الحادث.

وقالت مصادر عبرية إن عشرات الشبان رشقوا بالحجارة مركبات المستوطنين قرب بلدة بيت أمر؛ مما أدى إلى إصابة مستوطن على الأقل بجروح وتضرر ما يقارب خمس مركبات "إسرائيلية".

وذكرت المصادر بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على مدخل البلدة وفتشت المركبات المارة.

وتكررت عمليات دهس المستوطنين للأطفال الفلسطينيين، حيث دهس مستوطن إسرائيلي، يوم 31 (أكتوبر) الماضي، الطفلة حلا أبو عياش (13عاما)، قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل ما ادى لإصابتها بجروح خطيرة.