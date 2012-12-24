الإعلامي عكاشة يعود الى الشاشات المصرية بعد براءته من إهانة « مرسي »

كان المصريون مساء الأحد على موعد جديد مع الإعلامي توفيق عكاشة في برنامج "مصر اليوم"، بعد غياب استمر طويلا، بسبب قرارات بوقف بث قناته، الفراعين، ومن ثم السماح لها بالبث من جديد، وحكم ببراءة عكاشة من تهمة سب وقذف والدة خالد سعيد، وبراءته كذلك من إهانة الرئيس المصري محمد مرسي.

وخصص عكاشة معظم القول التي عرضت على قناة "تايم دراما"، للحديث عن علاقته بزملائه من الإعلاميين، وبدا أنه ينوي فتح صفحة جديدة مع الجميع برغم إساءات الكثيرين له، ومن أبرز من ذكرهم وائل الإبراشي، ولميس الحديدي، وباسم يوسف.

كما تطرق عكاشة في هذه الحلقة إلى دور الإخوان والإسلاميين في وقف بث قناته، ومنعه من الظهور إعلاميا، وهو أمر، وكما زعم عكاشة، أثار حفيظة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، التي شكرها بالقول: "أنا بشكر هيلاري كلينتون وبتمنى لها الشفاء العاجل وربنا يديها الصحة وتشفى.. ليه؟ لأن الست رغم اختلافي معاها سألت علي، ودافعت عني وأصدرت بيان شجبت فيه غلق قناة الفراعين، وجب اني أشكرها.. هذه أخلاق الفرسان."

ومن الموضوعات الأخرى التي ناقشها عكاشة، وفاة عمر سليمان التي وصفها الإعلامي المثير للجدل بجريمة الاغتيال، فقال: "في عملية اغتيال دقيقة تورطت فيها أجهزة مخابرات عالمية... أعطولوا حقنة مسؤولة عن انها تعمل كسل في الغدد النشوية.. اللي بتحول النشا إلى سكر.... فبعد فترة النشا دة بيبقى سم."

وقال عكاشة إن السبب الحقيقي وراء منعه من الظهور في الكثير من المحطات التلفزيونية هو أنه كميكروب الكوليرا، يخاف منه الجميع ومن عدواه.

وأثارت عودة عكاشة إلى شاشة التلفزيون تعليقات الكثير من المغردين على موقع تويتر، وظهرت عدد من الموضوعات التي زادت شعبيتها خلال الساعات الأخيرة، ومنها #عودة_النجم، و#توفيق_عكاشة.

وكتبت داليا زيادة على حسابها في تويتر: "وسيبقى الإعلامي الدكتور السياسي الشيخ الفاهم توفيق عكاشة لغز محير بالنسبة لي!" أما أحمد البدراوي فكتب يقول: "وسيبقى توفيق عكاشة هو أيكونة الهبل والضحك في مصر .... ده باسم يوسف هيهيص الحلقة الجاية."

وقال سيف صالحين: " انا اعرف درقية... ليمفاوية... لكن نشوية اول مرة أسمع عنها... هتخليني أراجع كتاب العلوم."