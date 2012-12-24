4 شهداء في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بسوريا

استشهد 4 فلسطينيين، جراء هجمات وعمليات قصف استهدفت عدة مخيمات للاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وقالت مصادر خاصة من داخل المخيم، أن شابين استشهدا وأصيب نحو 8 آخرين أمس جراء سقوط قذيفة هاون على طريق عام بالقرب من مسجد الماجد في مخيم اليرموك للاجئين جنوب العاصمة دمشق.

كما استشهد الشاب وسام القاضي متأثراً بجراحه التي أصيب بها أمس السبت جراء سقوط قذيفة في حارة الفدائية بالمخيم ، في حين استشهد الشاب أنس أبو حسان بعد استهدافه برصاص قناص في شارع ثانوية اليرموك.

وتعرض مخيم اليرموك اليوم الاحد للقصف اكثر من مرة، فيما اندلعت اشتباكات في عدة احياء بالمخيم ومحيطه أدت الى إصابة العديد من الفلسطينيين، وذلك على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين الجيشين السوري النظامي والحر برعاية الفصائل الفلسطينية بهدف تحييد المخيمات الفلسطينية وعدم الزج بها في اتون الصراع الدائر هناك.

كما تعرض مخيم الحسينية للاجئين الفلسطينيين للقصف بقذائف الهاون ، حيث طال هذا القصف منطقة المشروع الجديد، ما أدى الى استشهاد مسنة فلسطينية واصابة 4 آخرين بجراح وصفت بالخطرة.