الطقس: جو غائم جزئيا وانخفاض طفيف على الحرارة

قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الجو يكون، اليوم الإثنين، غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وفي ساعات النهار تتكاثر الغيوم وتسقط الامطار المحلية بإذن الله التي قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً خاصة على المناطق الوسطى والجنوبية والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ويكون البحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وأضافت أن الجو يكون يوم غد الثلاثاء غائماً الى غائم جزئي ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط الامطار الخفيفة والمتفرقة على بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ويكون البحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون الأربعاء المقبل صافياً الى غائم جزئي ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم الخميس صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.