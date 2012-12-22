الاحتلال اعتقل 900 طفل فلسطيني خلال عام 2012

كشفت وزارة شؤون الأسرى والمحررين امس، ان سلطات الاحتلال اعتقلت 900 قاصر خلال العام الجاري، مما يشير لارتفاع ملحوظ في عدد القاصرين المعتقلين، الذين بلغ عددهم عام 2011 (700) حالة.



واكد محامو وزارة الاسرى، الذين زاروا عدة سجون وتلقوا شهادات من الاسرى أن نسبة اعتقال القاصرين تصاعدت في الأشهر الأخيرة وأنهم يتعرضون للابتزاز والتعذيب، مشيرين الى أن ظاهرة جديدة برزت تتمثل بفرض جبرية منزلية على الأطفال بعد اعتقالهم، كما جرى مع الطفل كرم دعنا في مدينة الخليل، وتتركز هذه الظاهرة في مدينة القدس التي بلغ عدد الأطفال الذين فرضت عليهم إقامات جبرية منزلية فيها حوالي 60 طفلاً.