الطقس: جو ّغائم اليوم وارتفاع طفيف غدا

قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الجو يكون اليوم السبت غائماً الى غائماً جزئياً، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة بين الحين والآخر على بعض المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتوقعت بأن يكون الجو يوم غدٍ الأحد غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل تتكاثر الغيوم وتسقط الأمطار على المناطق الشمالية ثم تمتد تدريجياً إلى باقي المناطق وتكون الرياح جنوبيه غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت الدائرة من خطر شدة الرياح، وخطر السيول والفيضانات، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات.