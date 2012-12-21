السودان : اسقاط مروحية للامم المتحدة ومقتل افراد طاقمها الاربعة

اعلن متحدث باسم الامم المتحدة في نيويورك ان الجيش السوداني الجنوبي قام اليوم الجمعة "باسقاط" مروحية للامم المتحدة لاسباب لا تزال مجهولة، ما ادى الى مقتل افراد طاقمها الاربعة.



وقال مساعد المتحدث باسم الامم المتحدة ادواردو ديل بوي للصحافيين ان الجنود السودانيين الجنوبيين ابلغوا بعثة الامم المتحدة في جنوب السودان انهم "اسقطوا المروحية" التابعة للبعثة والتي تحطمت في ولاية جونقلي (شرق).



وكانت المروحية وهي من طراز (ام اي 8) تقوم بـ "مهمة استطلاعية" في جونقلي حين تعرضت للهجوم. واضاف المتحدث "وفق المعلومات الاولية، تحطمت المروحية واحترقت. وقد ارسلت البعثة لاحقا فريق بحث واسعاف اكد مقتل افراد الطاقم الاربعة".



وكان المتحدث باسم بعثة الامم المتحدة في جوبا ليام ماكداول ذكر في وقت سابق ان المروحية "تحطمت" من دون ان يتحدث عن اسقاطها.



وقال ماكداول ان "المروحية لم تكن تقل ركابا. تم فتح تحقيق لتحديد ظروف الحادث".



من جانبه، اوضح نائب وزير الدفاع في جنوب السودان ماجاك داغوت ان افراد الطاقم الاربعة "جميعهم روسيو الجنسية".



وقال ان "مروحية بعثة الامم المتحدة تحطمت في الساعة 10:00 (7:00 ت غ) بين موقعنا العسكري في ليكوانغول ومنطقة يسيطر عليها الزعيم المتمرد دافيد ياو ياو تدعى نياركيش في جونقلي".



وتعذر حتى الان الاتصال بأي مسؤول عسكري او بنائب وزير الدفاع لتوضيح اسباب اسقاط المروحية.



وكان دافيد ياو ياو اعلن تمرده على جوبا بعد هزيمته في الانتخابات المحلية في جونقلي في نيسان(ابريل) 2010 امام احد مرشحي الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهم المتمردون الجنوبيون السابقون الذين قاتلوا الخرطوم ابان الحرب الاهلية ويتولون حاليا السلطة في جوبا.



وشهدت جونقلي اخيرا مجازر عرقية ونددت منظمات غير حكومية بارتكاب تجاوزات بحق المدنيين.



وكانت جونقلي ايضا احدى ابرز الجبهات خلال الحرب الاهلية السودانية (1983-2005) بين حكومة الخرطوم والمتمردين السودانيين الجنوبيين والتي كان من نتائجها في تموز(يوليو) 2011، تقسيم السودان واعلان استقلال جنوب السودان.



من جانبه، نفى جيش جنوب السودان اتهام الأمم المتحدة له بإسقاط طائرة هليكوبتر تابعة لها هناك اليوم الجمعة قائلا إن المتمردين هم من أسقطوا الطائرة.



وقال كيلا كويث المتحدث باسم الجيش إن قواته "لم تسقط الطائرة الهليكوبتر. متمردو ياو ياو هم من اسقطوها" في إشارة إلى المتمردين الذين يقودهم ديفيد ياو ياو في ولاية جونقلي.



وبعد النفي، أقر جيش جنوب السودان في وقت لاحق بانه اسقط اليوم الجمعة مروحية تابعة للامم المتحدة، ما ادى الى مقتل افراد طاقمها الاربعة، موضحا انه هاجم المروحية عن طريق الخطأ بعدما اعتقد انها طائرة للعدو.



وقال المتحدث باسم جيش جنوب السودان فيليب اغير لوكالة (فرانس برس) ان "وحدة المدفعية قصفت المروحية ويا للاسف معتقدة انها طائرة للعدو لان الامم المتحدة لم تعلن انها ستحلق في المنطقة" التي وقع فيها الحادث.