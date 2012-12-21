الاحتلال يؤجل محاكمة عدد من الاسرى

أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن المحكمة العسكرية "الإسرائيلية" في سالم بالقرب من جنين أجّلت محاكمة عدداً من الأسرى الفلسطينيين من الضفة المحتلة كانوا قد اعتقلوا خلال الأيام الماضية.

وأوضح المركز في بيان له اليوم الجمعة، أن المحامي مصطفى عزموطي قال للمركز، إن المحكمة أجلت محاكمة كلاً من: الأسير يزن خطيب (19 عاما) وشقيقه أحمد (20 عاما) ، والأسير أحمد بدور، والأسير مهدي غزال، وجميعهم من مخيم بلاطة في نابلس والأسير حسني أمارة من طولكرم لتاريخ 30-12-2012.

وأضاف "أجلت محاكمة الأسير محمد حميدان (24 عاما ) لتاريخ 8-1-2013 ، والأسير مجاهد مبروكة (27 عاما) من نابلس لتاريخ10-1-2013، والأسير أسامة نجم من سيريس في جنين لتاريخ 23-1-2013، وجميعهم قدمت لوائح اتهام بحقهم بتهمة إلقاء حجارة.

وأشار المركز إلى أن الاحتلال صعّد خلال الشهر الأخير من حملات الاعتقال التي ينفذها في أنحاء الضفة المحتلة كافة والقدس، واشتكى الأسرى المحتجزين في مراكز التحقيق والتوقيف من الاكتظاظ والعدد الكبير الذي يتواجد في الغرف الضيقة والزنازين في ظل أوضاع سيئة للغاية.